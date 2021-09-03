المشهد اليمني الأول

أفادت شبكة CNN بأن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، تدخلت بـ”شكل استثنائي” بالقضية المرفوعة ضد المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، متذرعة بـ”أسرار الدولة”.

مديرة الاستخبارات الأمريكية تتدخل استثنائيا في قضية السعودي الجبريسعد الجبري يؤكد تمسكه بحماية أسرار السعودية

وقالت الشبكة التلفزيونية الأمريكية إن الخطاب الذي وجهته هاينز، يوم الجمعة، لمحكمة مقاطعة ماساتشوستس، استند على “امتياز أسرار الدولة” الذي نادرا ما يستخدم لمنع الإفصاح عن المعلومات السرية التي قد تسبب ضررا “خطيرا واستثنائيا” للأمن القومي للولايات المتحدة، قائلة إن ذلك جاء “بناء على معرفتي الخاصة” بما يمكن الكشف عنه في القضية المدنية التي رفعتها شركة قابضة سعودية مملوكة للدولة ضد مسؤول مكافحة الإرهاب السعودي السابق سعد الجبري، الذي يزعم أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حاول قتله، وأن أطفاله محتجزون حاليا في المملكة”.

وقال بوب ليت، المستشار العام السابق لمكتب مدير المخابرات الوطنية، إن تدخل هاينز “نادر للغاية، خصوصا أن التقاضي هو بين أطراف خاصة”، مضيفا: “لا أعتقد أن هاينز أو المدعي العام، ميريك غارلاند، سيستخدمان امتياز أسرار الدولة لمجرد أن هناك شيئا ما يسبب الإحراج.. يمكنك أن تفترض أن شخصا ما قد أقنعهم بأنه سيكون هناك ضرر كبير لنا إذا ظهرت أي معلومات”.

ويذكر أن وزارة العدل الأمريكية اتخذت “خطوة نادرة للغاية” الشهر الماضي بالتدخل في الدعوى القضائية السعودية ضد الجبري، من أجل “حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي”، قائلة إنه إذا سمح بالمحاكمة في القضية فقد يؤدي ذلك إلى “الكشف عن معلومات من المتوقع أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”.

وذكرت CNN أنه باستخدام امتياز أسرار الدولة، يحاول أكبر مسؤول الاستخبارات الأمريكية (أفريل هاينز) منع الكشف عن معلومات سرية في الإجراءات القانونية التي أثارها ليس أحد الخصوم، ولكن أحد أقرب شركاء تبادل المعلومات الاستخباراتية للولايات المتحدة. (في إشارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)

وأشارت إلى أن “هذا الشريك الذي يتوقع أن يكون يوما ما ملكا للمملكة العربية السعودية، حصل على تشجيع من الغرب للقيام بخطوات تقدمية في المجتمع السعودي، مع تعقيد تلك العلاقات بأفعال وحشية مثل الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي”، مذكرة أن “المملكة العربية السعودية وصفت تقييم مجتمع المخابرات الأمريكية بأن بن سلمان وافق على مقتل خاشقجي بأنه سلبي وكاذب وغير مقبول”.

المصدرCNN