المشهد اليمني الأول

قالت وسائل إعلام يمنية، إن انفجارا استهدف سيارة تابعة لقائد عسكري في حكومة الفار هادي بمحافظة عدن بجنوب البلاد، أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن انفجارا عنيفا هز مدينة دار سعد بعدن، مضيفة أن سبب الانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة اللواء المرتزق موسى محسن ما أدى إلى مقتله مع عدد من مرافقيه.

فيما ذكر موقع “عدن الغد” إنه تم اغتيل قائد جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء بتفجير عبوة ناسفة زرعت بسيارته ظهر السبت بمحافظة عدن.

وتصاعدت موجة الاغتيالات في مدينة عدن، منذ يوليو/ تموز 2015، حيث قتـل فيها بعمليات غامضة ما يزيد عن 220 شخص بينهم قيادات سياسية وعسكرية ورجال دين، قُيدت أغلبها ضد مجهولين.