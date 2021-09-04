المشهد اليمني الأول

خاطب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي المرتزقة الذي يقاتلون في صفوف تحالف العدوان السعودي الأمريكي في كل الجبهات خصوصاً في جبهات مأرب.

ونصح الحوثي اليوم في تغريدة له على تويتر قائلاً: أكرر نصيحتي للمرتزقة ودول العدوان : فراركم تحصدون به الشفاعة والسلامة

بدورة لفت نائب وزير الخارجية حسين العزي الى أن الوقت مايزال متسعاً وما تزال صنعاء ابوابها مفتوحة لكل من يلتمس توفيق الله ويقرر الإلتحاق بالوطن والشعب.

وأكد العزي في تغريدة له على تويتر أن “مايزال الوقت مواتياً للقفز من القوارب الغارقة وماتزال صدورنا مفتوحة لكل من يلتمس توفيق الله ويقرر الإلتحاق بالوطن والشعب.

وخاطب العزي مرتزقة العدوان وكل المنخرطين في صفوف العدوان بالقول “أيها المخدوعون افعلوها ذلك خير لكم ولبلدكم وحتى لجواركم فهم وكل الناس يدركون أن الوفي لوطنه لايخلو من الخير وإن كان خصماً وأن الخائن لوطنه لاخير فيه وإن كان صديقا.

وفي وقت سابق أشار عضو الوفد الوطني المفاوض، عبدالملك العجري إلى أن معركة مـأرب متجهة نحو الحسم.

وقال العجري في تغريدة على “تويتر”: المسألة مسألة وقت ومصيرها الى الحسم بإذن الله، والمبادرة لا زالت معروضة متى ما ارادوا السلام وحقن الدماء.

ويأتي ذلك في ظل تقدمات واسعة يحرزها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات محيط مدينة مأرب