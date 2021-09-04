المشهد اليمني الأول

شاهد بالفيديو.. انفجارات ضخمة تهز المملكة والإعلام السعودي يزعم اعتراض هجوم باليستي

هزت انفجارات ضخمة، مساء اليوم السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في السعودية؛ الأمر الذي أفزع السكان وسط تضارب الأنباء عن أسبابه.

وأفاد سكان من الدمام في تغريدات على موقع “تويتر”، بسماعهم صوت دوي انفجار ضخم في مدينة الدمام، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع وميض ناري في الدمام ناتج عن الانفجار، وسط ترجيحات بسقوط صاروخ باليستي حوثي على المدينة.

من جانبه، أزعمت وسائل اعلام سعودية اعتراض هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة مساء اليوم السبت.

وكان تحالف العدوان قد أعلن في 30 أغسطس/آب الماضي، اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه باتجاه جازان السعودية.

يشار الى ان القوات المسلحة اليمنية لم أي تصريح رسمي حتى اللحظة بشأن طبيعة العمليات المتكررة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في العمق السعودي.