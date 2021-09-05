المشهد اليمني الأول

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية توازن الردع السابعة، التي استهدفت شركة أرامكو في رأس التنورة ومنشآتِ أرامكوأ في جدةَ وجيزانَ ونجرانَ في عمق العدو السعودي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم استهداف منشآتٍ تابعةٍ لشركةِ أرامكو في (رأسِ التنورة) بمِنطقةِ الدمامِ شرقيَّ السعوديةِ بثمانِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣ وصاروخٍ باليستيٍّ نوع (ذو الفقار).

وأضاف البيان أنه تم قصفُ منشآتِ أرامكو في مناطقَ جدةَ وجيزانَ ونجرانَ بخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ نوع بدر وطائرتينِ مسيرتينِ نوع صماد٣.

وأكدت القوات المسلحة أن عملية توازن الردع السابعة تأتي في إطار حق اليمن الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي من عواقب استمراره في العدوان على بلدنا العزيز وشعبنا الصامد المجاهد.

وفيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

في إطارِ التصدي لجرائمِ العدوانِ على بلدِنا، نفذت قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ توازنِ الردعِ السابعة.

وذلك باستهدافِ منشآتٍ حيويةٍ وقواعدَ عسكريةٍ تابعةٍ للعدوِّ السعوديِّ وذلك على النحوِ التالي:

استهدافُ منشآتٍ تابعةٍ لشركةِ أرامكو في (رأسِ التنورة) بمِنطقةِ الدمامِ شرقيَّ السعوديةِ بثمانِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣ وصاروخٍ باليستيٍّ نوع (ذو الفقار).

قصفُ منشآتِ أرامكو في مناطقَ جدةَ وجيزانَ ونجرانَ بخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ نوع بدر وطائرتينِ مسيرتينِ نوع صماد٣.

وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح بفضل الله.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تحذرُ العدوَّ السعوديَّ من عواقبِ استمرارهِ في العدوانِ على بلدِنا العزيز العزيزِ وشعبِنا الصامد المجاهد.

وتؤكدُ حقَّها المشروعَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ دفاعاً عن بلدِنا العزيز وشعبِنا العظيم حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصار.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنية ماضيةٌ بعونِ اللهِ في معركتِها الجهاديةِ حتى تحريرِ كافةِ أراضي الجمهوريةِ وتحقيقِ الحريةِ والاستقلال.

يحيا شعبُنا العظيمُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرارِ الأمة.

صنعاء ٢٨ محرم 1443للهجرة

الموافق ٥ سبتمبر 2021م

صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية.