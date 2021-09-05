عملية توازن الردع السابعة واستهدافها لـ منشآت شركة أرامكو في الدمام وجدة وجيزان ونجران

المشهد اليمني الأول

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية توازن الردع السابعة، التي استهدفت شركة أرامكو في رأس التنورة ومنشآتِ أرامكوأ في جدةَ وجيزانَ ونجرانَ في عمق العدو السعودي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم استهداف منشآتٍ تابعةٍ لشركةِ أرامكو في (رأسِ التنورة) بمِنطقةِ الدمامِ شرقيَّ السعوديةِ بثمانِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣ وصاروخٍ باليستيٍّ نوع (ذو الفقار).

وأضاف البيان أنه تم قصفُ منشآتِ أرامكو في مناطقَ جدةَ وجيزانَ ونجرانَ بخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ نوع بدر وطائرتينِ مسيرتينِ نوع صماد٣.