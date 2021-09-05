المشهد اليمني الأول

أكد مصدر رسمي بمحافظة مأرب، عودة الأمن والاستقرار في جميع مناطق مديرية رحبة جنوبي المحافظة بعد تأمينها بشكل كامل.

وفقا لوكالة “سبأ” أشار مصدر أمني بمحافظة مأرب إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الشرفاء من أبناء المديرية، يبذلون جهودا كبيرة لتأمين الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على منازل المواطنين ومزارعهم.

وشدد على أن الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن يتعاملون مع جميع أبناء المديرية بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم كأخوة، وحريصون على أمنهم واستقرارهم والحفاظ على السكينة العامة.

ودعا جميع أبناء مديرية رحبة والنازحين، بالعودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية وعدم تصديق الشائعات التي يطلقها مرتزقة العدوان لتخويف الأهالي وترهيبهم.

كما دعا المصدر الأمني، المغرر بهم والمخدوعين في صفوف العدوان من أبناء المديرية لاغتنام قرار العفو العام، والعودة للصف الوطني كمواطنين صالحين لهم كامل حقوق المواطنة .