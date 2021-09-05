المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر سعودية، اليوم الأحد، عن توقف كامل لنشاط إنتاج و تصدير النفط بمنطقة رأس التنورة إثر هجوم و اسع و نوعي لقوات صنعاء في العمق السعودي.

و قالت المصادر: إن الاحتراق في منطقة الانتاج الرابعة في رأس التنورة و خط التوزيع السادس في ذات المنطقة أوقف حركتي الانتاج و التوزيع منذ ساعات الصباح الأولى ليومنا هذا الأحد.

و أكدت المصادر أن نشاطي الانتاج و التوزيع تم تأجيله إلى إشعار آخر نظرا لحجم الضرر الكبير في خط الانتاج الرابع و أنبوب التوزيع السادس.

و كانت القوات المسلحة اليمنية قد نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عملية نوعية استهدفت عددا من المواقع السعودية الحساسة شرق و جنوب المملكة ضمن عمليات توازن الردع السابعة .