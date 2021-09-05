المشهد اليمني الأول

تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، بشأن تطهير مؤسسات الدولة من الخونة وعملاء تحالف العدوان الأمريكي السعودي، أصدر مجلس الوزراء القرار الآتي:

يتم فصل التالية أسمائهم من الوظيفة العامة وعددهم خمسة وثلاثين شخصاً لالتحاقهم بدول العدوان ومساهمتهم المباشرة في الاعتداء على الوطن وأبناء الشعب اليمني وهم:

1- خالد محفوظ عبدالله بحاح

2- عبدالله محسن الأكوع

3- محمد عوض بن ربيعة

4- محمد عبدالمجيد القباطي

5- علي حسن الأحمدي

6- محمد سعيد السعدي

7- حورية مشهور أحمد

8- نبيل عبده شمسان القدسي

9- معمر مطهر محمد الإرياني

10- يحيى محمد الشعيبي

11- واعد عبدالله باذيب

12- مرشد علي العرشاني

13- عزي هبة الله علي شريم

14- لطفي محمد سالم باشريف

15- محمد علي ياسر

16- عبدالحافظ ناجي السمه

17- راجح حسين فرحان بادي

18- علي محمد عبده الصراري

19- أنيس عوض حسن باحارثة

20- عبدالله عبده سعيد الحامدي

21- حمود خالد الصوفي

22- فضل يحيى ناجي القوسي

23- أحمد أحمد عبدالله الميسري

24- محمد منصور علي زمام

25- ذياب محسن علي بن معيلي

26- فؤاد حسين عبدالقادر الحميري

27- عبدالله علي عبدالله الميسري

28- صالح حسن سميع

29- شيخان عبدالرحمن الدبعي

30 – نبيل عبدالله محمد حاتم

31- زكية محمد عياش الهلالي

32- محمد سعيد جازع فرحان

33- محمد عبدالحميد الفقية

34- ناظم عبدالله سالم الحنكي

35- اسكندر محمد الأصبحي.