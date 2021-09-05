المشهد اليمني الأول

أكد رئـيـس المجلس الـتـنـفـيـذي فـي حـزب الله الـسـيـد هـاشـم صـفـي الـديـن أن إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير، ولكن البعض لا يستوعب هذا الأمر رغم اعتراف الأمريكي والإسرائيلي.

وأشار السيد صفي الدين خلال حفل تأبيني أقيم عن روح الراحلة الدكتورة فاطمة النابلسي إلى أنه إذا كان هدف الأمريكي الضغط على المقاومة في لبنان لنخلي الساحة، فنقول للأمريكي أننا سنكون حاضرين بشكل أكبر وأقوى.

ورأى أن المشكلة الأساسية في لبنان هي النظام، يضاف إليها الضغط الأمريكي لتتخلى المقاومة عن سلاحها، وأضاف أن غباء السفيرة الأمريكية كان في مسارعتها لردة الفعل التي فضحت النوايا الأمريكية، مشدداً على أنّه وبضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول.. حيث اشترينا المازوت من إيران، وعبرنا به من سوريا واستفاد منه لبنان المحاصر، وهذه خطوة أولى وسنستكملها بخطوات.

وفي الموضوع السياسي والحكومي قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد صفي الدين: “طالبنا بتشكيل سريع للحكومة وأن يتخلى المسؤولون عن بعض الخصوصيات كي لا نقول أنانية ويعتب البعض لمصلحة لبنان، قائلاً “إن شاء الله لا يأتي اليوم الذي سنقول فيه للذين خربوا وعرقلوا ودمروا لبنان أنكم أدوات أمريكية سواء كنتم تعلمون أو لا تعلمون”.