المشهد اليمني الأول

نفذت القوات المسلحة اليمنية على مدى سنوات العدوان سبع عمليات لتوازن الردع ومازالت مستمرة وفي توسع اكثر واكثر عملياتها الصاروخية والمسيرة ردا على استمرار العدوان والحصار على بلدنا .

وكانت عمليات توازن الردع على النحو الاتي:- 1- توازن الردع الاولى:

وقد استهدفت حقل الشيبة بعشر طائرات مسيرة في الـ 17 من أغسطس من العام 2019.

وتعد اول عملية هجومية بالطيران المسير منذ بدء العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م .

2- توازن الردع الثانية :

وقد استهدفت مصافي بقيق وخريص بعدد من الطائرات المسيرة في الـ 18 من سبتمبر 2019م وأصابت أهدافها بدقة عالية وعطلت ما يقارب نصف انتاج المملكة من النفط الخام وفق تقارير وكالات اعلام عالمية.

3- توازن الردع الثالثة :

واستهدفت منشأة ارامكو واهداف اخرى في منطقة ينبع على البحر الاحمر ونفذت بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة في الـ21 فبراير من العام 2020م حيث شب حريق ضخم في المنشأة استمر لساعات.

4- توازن الردع الرابعة :

واستهدفت اهداف عسكرية في الرياض ونجران وجيزان في الـ 23 من يونيو 2020 حيث نفذت بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة ومن الاهداف التي تم استهدفاها رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع السعودية وقاعدة سلمان الجوية في الرياض .

5- توازن الردع الخامسة :

والتي تم تنفيذها 28 فبراير 2021 واستهدفت مواقع حساسة في عاصمة العدو الرياض ونفذت العملية بصاروخ باليستي نوع (ذو الفقار) و15 طائرة طائرة مسيرة منها 9 طائرات نوع صماد3.

6-توازن الردع السادسة:

وتم تنفيذها في السابع من مارس 2021م واستهدفت منشآت أرامكو في ميناء رأس تنورة وأهداف عسكرية بالدمام بـ10 طائرات مسيرة وصاروخ ذو الفقار.

كما استهداف مواقع عسكرية في عسير وجيزان بـ 4 طائرات مسيرة و7 صواريخ بدر.

7- توازن الردع السابعة:

وتم تنفيذها فجر اليوم الاحد 5 سبتمبر 2021 واستهدفت منشأت تابعة لشركة ارمكو السعودية في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية ب8 طائرات مسيرة نوع صماد3 وصاروخ باليستي نوع ذوالفقار.

كما استهدفت منشآت أرامكو في بجدة وقطاع جيزان ونجران ب5صواريخ نوع بدر وطائرتين مسيرة من نوع صماد3