المشهد اليمني الأول

أكد مصدر في حركة الجهاد الاسلامي اليوم الاثنين، أن قائد عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع هو “أمير أسرى الجهاد” محمود عبد الله العارضة.

واعتبر المصدر في تصريح نقلته “فلسطين اليوم “ان هروب الاسرى عمل بطولي كبير سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، موضحاً ان هروب الأسرى سيشكل صفعة قوية لـ “الجيش” الإسرائيلي والنظام كله في “إسرائيل”.

وأشار الى ان توقيت وتزامن العملية مع الضربة القوية التي تلقاها الاحتلال على حدود غزة سيعمق فشله وعجزه ، مؤكداً ان هذا صراع طويل ومفتوح وعلى الاحتلال أن يفهم الدرس جيداً.

وتابع : “شعبنا لا يستسلم أبدا والقوة والإرهاب الصهيوني لن يفلحا في كسر إرادته”.

وقالت سلطات العدو الصهيوني إن 6 أسرى فلسطينيين فروا فجر اليوم من سجن جلبوع عبر نفق حفروه ، مشيرة إلى أن 5 من الفارين من حركة الجهاد الإسلامي والسادس من حركة فتح.