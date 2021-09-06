المشهد اليمني الأول

أعلن جيش العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات جديدة في سجن جلبوع “شديد الحراسة”، خوفاً من وجود أنفاق إضافية.

وبحسب إذاعة جيش العدو، تقرر القيام بعدد من الإجراءات في أعقاب هروب 6 أسرى فلسطينيين فجر اليوم من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق تم حفره من داخل السجن، مضيفة أنه سيتم نقل نحو 400 سجين في سجن جلبوع إلى كافة سجون “إسرائيل” خلال الساعات المقبلة.

وأضافت أن ذلك يأتي خوفًا من أنفاق إضافية في منطقة السجن، منوهة إلى أن وحدة الهندسة التابعة للجيش ستُجري خلال الساعات والأيام المقبلة تفتيشًا كاملًا لسجن جلبوع بعد إخلائه.

ولفتت الإذاعة إلى أنه تم استدعاء قوات من الجيش إلى منطقة سجن جلبوع لمساعدة الشرطة والشاباك ومصلحة السجون في جهود البحث عن الأسرى الفارين، مضيفة أن الأسرى الستة الهاربين جميعهم من مدينة جنين وهم:

– محمود عبد الله عارضة (46 عامًا) من عرابة/جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مؤبد.

– محمد قاسم عارضه (39 عامًا) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مؤبد.

– يعقوب محمود قادري (49 عامًا) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مؤبد.

– أيهم نايف كممجي ( 35 عامًا) من كفر دان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مؤبد.

– زكريا زبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019.

– مناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا) من يعبد معتقل منذ عام 2019.