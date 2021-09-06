الستة الأسرى الذين أنتزعوا حريتهم بأظافرهم من أكثر السجون الصهيونية تحصيناً

المشهد اليمني الأول

تمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع قرب مدينة بيسان المحتلة بالداخل الفلسطيني والذي يعتبر من أكثر السجون الصهيونية تحصينًا.

– محمود عبد الله عارضة (46 عامًا) من عرابة/جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مؤبد.

– محمد قاسم عارضه (39 عامًا) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مؤبد.

– يعقوب محمود قادري (49 عامًا) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مؤبد.

– أيهم نايف كممجي ( 35 عامًا) من كفر دان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مؤبد.

– زكريا زبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019.

– مناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا) من يعبد معتقل منذ عام 2019.