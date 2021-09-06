المشهد اليمني الأول

نعت قيادة قوات حرس الحدود في بيان لها الشهيد البطل العميد/ نايف محمد يحيى العوسجي (أبونواف) قائد اللواء 413 [حرس حدود] والذي ارتقى شهيداً أثناء ذوده عن الدين والعرض والوطن، مدافعاً عن أمنه وسيادته، مواجهاً في معركة النفس الطويل جحافل الغزاة المحتلين الطامعين وعملائهم.

وعبرت عن خالص العزاء لأسرة الشهيد مؤكدةً أن دماء الشهداء الأبرار وفي مقدمتهم الشهيد (أبونواف) لن تذهب هدراً، وستثمر نصراً وعزة وكرامة، ولن يجني الغزاة وعملائهم سوى الخزي والعار والهزائم النكراء.

وجاء في البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة برحمة الله وحكمته ننعي في قيادة قوات حرس الحدود إلى شعبنا اليمني العظيم والقيادة السياسية والثورية استشهاد البطل العميد/ نايف محمد يحيى العوسجي (أبونواف) قائد اللواء 413 [حرس حدود] والذي ارتقى شهيداً أثناء ذوده عن الدين والعرض والوطن، مدافعاً عن أمنه وسيادته، مواجهاً في معركة النفس الطويل جحافل الغزاة المحتلين الطامعين وعملائهم.

قيادة قوات حرس الحدود إذ تنعى الشهيد العميد (أبونواف)، والذي كان من أوائل المنطلقين لجبهات العزة والكرامة، واضعاً بصمته في مختلف الميادين ضد الغزاة وعملائهم، فتصدى لهم بشجاعة وإقدام واستبسال، متقدماً الصفوف الأمامية، غير آبهٍ إلا برضا الله عز وجل، صامداً ثابتاً مناصراً للمستضعفين، آبياً للضيم.

الشهيد العميد كان قائداً فذاً، ذو بصيرة ثاقبة، وحنكة عسكرية منقطعة النظير، شديد الحرص على أداء مهامه على أكمل وجه، لذا فقد أوجس العدو منه خيفة وذعراً، وحسب له ألف حساب، لما لقي على يديه من تنكيل، وحتى ارتقى شهيداً في ميدان الكرامة.

مثّل الشهيد نموذجاً فريداً في مواجهة كل التحديات والعقبات التي تواجه الوطن بشكل عام والحدود بشكل خاص، فقد قاد وشارك في العديد من العمليات النوعية في جبهات الحدود الشمالية، والتي سعت قوى العدوان على اختراقها، والتغلغل في مناطقها وانتهاك سيادتها بكل عددها وعتادها، وما سخرته من إمكانيات متطورة وكبيرة وحشد للمرتزقة من كل مكان، إلا أن الشهيد البطل وأمثاله من أبطال قواتنا المسلحة كانوا حصناً منيعاً شاهقاً تشرذمت أمامه أطماع الغزاة وعملائهم، وتبعثرت تحته كل مساعيهم وأوهامهم، وتجرعت قواتهم أشد أنواع التنكيل وأقسى أنواع الخسائر ومازالوا.

ونؤكد لشعبنا العزيز أنّا ماضون على نفس الدرب الذي خطّه الشهيد (أبونواف) ورفاق دربه من الشهداء، مستلهمين من عزيمتهم وإرادتهم ما يشد بأسنا في مواجهة الغزاة وعملائهم والدفاع عن الوطن وسيادته ومكتسباته.

كما نعبّر عن خالص العزاء لأسرة الشهيد ونؤكد لهم أن دماء الشهداء الأبرار وفي مقدمتهم الشهيد (أبونواف) لن تذهب هدراً، وستثمر نصراً وعزة وكرامة، ولن يجني الغزاة وعملائهم سوى الخزي والعار والهزائم النكراء.

تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

سيتم تشييع جثمان الشهيد صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 7\9\2021م بالعاصمة صنعاء من جامع الشعب، وكذا تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير يوم الأربعاء الموافق 8\9\2021م بمسقط رأسه بمحافظة صعدة.

المجد والخلود للشهداء

الشفاء العاجل للجرحى

الفرج القريب للأسرى

والخزي والعار للعدو وعملائه

صادر عن قيادة قوات حأرس الحدود

الاثنين 29 محرم 1443هـ الموافق 6\9\2021م