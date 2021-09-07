المشهد اليمني الأول

” خاص”

صدق اليهودي وهو الكذوب

الصهيوني إسحاق بن زفي الذي تولى رئاسة الكيان الصهيوني من عام 1953 الى عام 1963م ألف كتاب بعنوان ” يهود الدونمة” وفي الصفحة رقم 232 قال حرفيا :”هناك طوائف دينية لا تزال تعتبر نفسها جزءاً، من بني إسرائيل، وأعضاء هذه الطوائف – رغم اختلاف أسلوبهم عن مجموعة الشعب اليهودي – استمرّوا على إقامة شعائر الدين اليهودي ، ومن هؤلاء طائفة السامريين الذين يعتنقون صراحة الدين الموسوي، ومنهم طائفة هامّة أخرى هي طائفة الوهابية وهي مسلمة في الظاهر إلا أنها تقيم سرّا الشعائر اليهودية “( انتهي الاقتباس من كتاب يهود الدونمة ل بن زفي والصادر باللغة العبرية وترجمه إلى الإنكليزية اليهودي: إسحاق عبادي، وأصدرته دار النشر اليهودية في أمريكا عام 1957م، وأعيد طبعه مرة ثانية عام 1961م )

يهود الوهابية ونقض العهود

من صفات اليهود الواردة بالقرآن الكريم نقض العهود والمواثيق والاتفاقيات وهي صفة ملازمة لبن سعود وتأسلمه الوهابي وبكل الاصناف والموديلات ومن حوالي اسبوع تقريبا دواعش الوهابية واخوانهم في محافظة درعا سوريا نقضوا الاتفاق الموقع في عام 2018م مع سوريا المقاومة و قاموا بتفجير الوضع عسكريا في محافظة درعا السورية ضد الجيش العربي السوري المقاوم ولغرض في نفس تل ابيب وتغريدات اليهودي “Saher ” كشفت المستور وفضحت المفضوحين.

اليهودي يصرخ درعا تحترق

الاعلامي الصهيوني ساهر ” Saher ” وعلى صفحته بتويتر وبسلسلة تغريدات واكب احداث درعا السوريةومن هذة التغريدات نختار 5 خمس تغريدات :

التغريدة الاولى :” درعا تحترق وتُقصف من البحر من الجو ومن البر .الأسد يشن حربا كبيرة بجوارنا على الحدود الاسرائيلية السورية ”

التغريدة الثانية :” نيران بالمدافع والاسلحةوحرب شامله على كل بيت وحي وارض في درعا من جيش الاسد اللواء الرابع ”

التغريدة الثالثة :” الاسد يريد تطبيق نموذج ايران وحزب الله الشيعي في درعا التي خرج منها ثوار الربيع في سوريا والثوار يرفضون المشروع الايراني الشيعي ”

التغريدة الرابعة :”اللواء الرابع السوري يتكون من مليشيات حزب الله ومليشيات ايرانية وافغانية وعراقيةوهناك انتحاريين وسوريين عنصريين تابعين للاسد يشاركون بالقتال و يحاصرون درعا .

الويل لنا كإسرائيليين اذا سقطت درعا المجاورة فإن حزب الله وايران سيكونون جيراننا على الحدود الاسرائيلية السورية البرية . لقد تم التحذير”

التغريدة الخامسة :”الاسد وبكامل قوته وبلا توقف وفي الصباح يقضي على درعا وفي المساء يقصف ادلب . وهناك تقارير عن اجتماع في الاردن للمنشقين عن الاسد حيث التقى الغافري مع رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب وقريبا ستكون عملية عسكرية ضدنظام الاسد تحت رعاية تركيا ”

صراخ دواعش الوهابية واخواتها

بعد تغريدات ” المايسترو” اليهودي Saher سريعا ماتجاوب صهاينة العرب واخوانهم ودواعشهم مع المُغرد الصهيوني وبألحان وانغام جديدة قديمة من زمن ربيع الاخوان وخريف العدوان على اليمن وقناة الجزير ة تقول :

” قوات النظام السوري تقصف الاحياء السكنية وتقتل الاطفال والنساء في درعا .. وبنفس الوقت قناة الجزيرة بالقول : “حركة طالبان تحرر وادي بانشير من المتمردين ”

وعلى ذات السياق الخائن والمرتزق سيف الحاضري الذراع الاعلامي لجنرال التكفير العجوز علي محسن الاحمر غَرد على صفحته تويتر وقال :

“‏جرائم ايران الطائفية في درعا وصمت عار في جبين العرب انظمة واحزاب ونخب وصمت عار في جبين العالم الكاذب المخادع باسم حقوق الانسان .في درعا لا تنتهك حقوق الانسان بل يقتلع الانسان ويتم اجتثاثه . درعا تحت القصف ”

وصدىٰ تغريدات اليهودي Saher صدر من تركيا ربيع الخوان حيث غردت السيدة / توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل اللاسلام على صفحتها تويتر وقالت :”‏الانتهاكات المروعة التي يمارسها نظام بشار الأسد في ‎درعا، تشير إلى أن نظام الأسد لم يستوعب الدرس جيدا. يتصور بشار أن الانتقام من درعا سوف يقضي على فكرة الثورة، هكذا يظن الطغاة وغالبا ما تخيب تلك الظنون. المجد لأهالي ومناضلي درعا وكل الخزي لنظام بشار الفاشي وللمجتمع الدولي الصامت! ”

ورجع الصدىٰ لتغريدات Saher اليهودي جاء من جبال طورا بورا افغانستان طالبان حيث غرد الاعلامي الداعشي من حركة طالبان المُسمى” روح الله الافغاني ” على صفحته تويتر وقال : ” ‏يجب على العالم الإسلامي أن يصيروا يدا واحدة لنصرة الإخوان في سوريا و بالأخص في ‎درعا الآن لو تركنا العدو طليقا كما هو الآن،ستأتي نوبة الجميع ”

وبذلك صدق اليهودي بن زفي القائل :”الوهابية طائفة يهودية بالظاهر اسلام وبالباطن يهود فاليهودي في داخله فتعددت المُسميات والتسميات لكل اشكال واصناف وانواع وموديلات كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب بن شولمان القرقوزي من يهود الدونمة من سكان مدينة بورصة التركية بالظاهر اسلام وسُنة وصحابة وام المؤمنين وطاعة ولي الامر السعودي الوهابي وطاعة الخليفة غير المنتظر اردوغان وبالباطن موالاة لSaher اليهودي وبايدن الامريكي.

جهاد يهودي وربيع عبري

مُشتقات كتاب التوحيد الوهابي وبكل المُسميات والاسماء انتجت جهاد يهودي وربيع عبري .وكيف لا ..!؟

جهاد وهابي في درعا السورية ضد ابن البلاد الجيش العربي السوري المقاوم ولاجهاد اسلامي ضد جيش الاحتلال اليهودي الذي يحتل الجولان السوري الواقع على حدود محافظة درعا السورية بل تحالف مع اليهود الصهاينة والاعراب المتأمرة .

ثورة اخوانية عصمانية في درعا السورية ولاثورة ولاثوار اخوان في الجولان العربي السوري المُحتل من العدو الصهيوني بل علاقات دبلوماسية وتجارية بين تركيا الخليفة اردوغان بن عصمان وتل ابيب اليهود الصهاينة الغاصبين لفلسطين العربية والمقدسات الاسلامية المسجد الاقصىٰ مسرىٰ خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلّ الله عليه وآله وسلم .

مُجاهد داعشي في درعا السورية وهو جريح وهابي يهودي في تل ابيب الصهيونية. ثقافة الحياة والمحبة والسلام مع تل ابيب ومع ابناء البلاد في شامنا ويمننا كهنوت ومتمردين وانقلابيين ومجوس وفرس وروافض .

كتائب الاسد والمليشات الحوثية للمدافع في بلاده ووطنة وبالمقابل قوات التحالف للعدوان والجيش الاسرائيلي لمُغتصب فلسطين العربية.. فكان جهاد وهابي يهودي وربيع اخواني عبري

ولاعجب ولا استغراب بعد ذلك من مواكبة القوم لتغريدات المايسترو اليهودي Saher ويراد منطقة عازله في درعا السورية وبحراس لحدود الكيان الصهيوني من كل وجميع اشكال الطائفة الوهابية اليهودية .

حُراس الكيان العبري والمصير المُنتظر

الطائفة الوهابية اليهودية المنافقين في هذا الزمان بقضهم وقضيضهم صغيرهم وكبيرهم من اقصى اليمين الى اقصى اليسار وعبر محور الرياض ابو ظبي او عبر قطر تركيا امسوا وباتوا ادوات للعدوان وحراس للكيان ومن يتولهم منكم فانه منهم .

فدواعش طالبان الوهابية وثوار الربيع العبري اصبحوا حُراس للكيان الصهيوني في درعا السورية وتحرير درعا من الدواعش يعني اهتزاز للكيان الصهيوني كما قال ساهر اليهودي وقوله : “لقدتم التحذير ” ومصير دواعش درعا عاجلا لا اجلا سيكون مثل مصير جيش الخائن سعد حداد ولاحقا انطوان لحد المُسمى بجيش لبنان الجنوبي وبعد انسحاب جيش العدو الصهيوني من جنوب لبنان عام 2000 للميلاد وبدقائق انهار جيش الخيانة انطوان لحد وبعد انسحاب الجيش الامريكي من سايجون فيتنام كان ماكان للخونة والخوان

جيش طارق واحمد علي عفاش المُسمى حراس الجمهورية وبالواقع والحقيقة هم حراس الصهيونية في باب المندب وبعد سحب الامارات لمرتزقة الجنوب من الساحل الغربي الى حضرموت الجنوب امسىٰ وبات عفافيش الطوارق في حيص بيص من مصيرهم المشابه لجيش انطوان لحد وسعد حداد جنوب لبنان .

مرتزقة الجنوب وتعز الغربية خونة الوطن وحراس الكيان السعودي في الحد الجنوبي عسير وجيزان ونجران لن يكون مصيرهم افضل حالا من خونة فيتنام وجنوب لبنان

دواعش سيناء المصرية بأسم ” حراس اكناف بيت المقدس ” وهم بالواقع حُراس للهيكل اليهودي المُنتظر يقتلون ضباط وافراد الجيش المصري ويحاصرون قطاع غزة الفلسطيني ولا يعلنون الجهاد الاسلامي ضد الغاصب الصهيوني لفلسطين

وبذلك صدق اليهودي ابن اليهودي اسحاق بن تسيفي وقوله : ان الوهابية طائفة يهودية، فالدواعش والاخوان والعفافيش والمرتزقة والعملاء والخونة من كل الاطياف والالوان والتابعين لتركيا قطر ابوظبي الرياض وباختصار ..اليهودي في داخله ..

علموا ام لم يعلموا.. إلّا من رحم ربي

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المشهد اليمني الال

المحرر السياسي

7 سبتمبر 2021م