المشهد اليمني الأول
إرتفاع جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الريال اليمني صباح اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021م
أسعار العملات في صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء = 599 ريال
بيع = 601 ريال
الريال السعودي
شراء =158 ريال
بيع = 158.5 ريال
اسعار العملات في عدن
الدولار الأمريكي
شراء = 1068 ريال
بيع = 1072 ريال
الريال السعودي
شراء = 280.5 ريال
بيع = 281.5 ريال
أسعار العملات في حضرموت
الدولار الأمريكي
شراء = 1079
بيع = 1083
الريال السعودي
شراء = 284
بيع = 285
وتشهد أسـعار الصرف إرتفاع متسارع ومتواصل في المناطق الخاضة لسيطرة العدوان السعودي الأمريكي نتيجة ضخ كميات كبيرة من العملية المزورة لزيادة معاناة الشعب والضغط على البلد إقتصاديا، لتنفيذ ما عجزوا عن تحقيقه عسكرياً، في مقابل استقرار العملات في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني التي اتخذت تدابير لاستقرار العملة وأوقفت أي تعامل مع العملات المزورة المطبوعة حديثاً.