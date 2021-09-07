المشهد اليمني الأول

إرتفاع جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الريال اليمني صباح اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021م

أسعار العملات في صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء = 599 ريال

بيع = 601 ريال

الريال السعودي

شراء =158 ريال

بيع = 158.5 ريال

اسعار العملات في عدن

الدولار الأمريكي

شراء = 1068 ريال

بيع = 1072 ريال

الريال السعودي

شراء = 280.5 ريال

بيع = 281.5 ريال

أسعار العملات في حضرموت

الدولار الأمريكي

شراء = 1079

بيع = 1083

الريال السعودي

شراء = 284

بيع = 285

وتشهد أسـعار الصرف إرتفاع متسارع ومتواصل في المناطق الخاضة لسيطرة العدوان السعودي الأمريكي نتيجة ضخ كميات كبيرة من العملية المزورة لزيادة معاناة الشعب والضغط على البلد إقتصاديا، لتنفيذ ما عجزوا عن تحقيقه عسكرياً، في مقابل استقرار العملات في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني التي اتخذت تدابير لاستقرار العملة وأوقفت أي تعامل مع العملات المزورة المطبوعة حديثاً.