المشهد اليمني الأول

شُيعت اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثامين ثمانية من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية ضد الغزاة والمرتزقة في عدد من الجبهات.

حيث تم تشييع جثامين العميد نايف محمد العوسجي والنقيب يونس أحسن سهيل والنقيب عمر علي حاج والنقيب حسين أحمد المطري والملازم أول يحيى محمد أبو علي والملازم أول يحيى عباس الباشا والملازم ثاني مختار علي الحنيشي والملازم ثاني أحمد سالم محمد .

كما تم تشيـيع جثمان الفقيد القاضي يحيى محمد العليي.

وخلال مراسم التشييع التي تقدمها نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول ومحافظ مأرب علي طعيمان وأعضاء مجلس الشورى سلمان عوفان وصالح بدر الحاضري وعلي غالب وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، أشاد المشيعون بالدور البطولي والمواقف الشجاعة التي قدمها الشهداء وهم يتصدون للغزاة وأدواتهم في جبهات العزة والكرامة.

وقد جرت مراسم التشييع لجثامين الشهداء التي توشحت بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليها في جامع الشعب بأمانة العاصمة لتتم مواراتها الثرى في مسقط رأس كل منهم.