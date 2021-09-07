المشهد اليمني الأول

أكدت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- أنها لن تسمح بالعدوان الإسرائيلي على الأسرى وأنها لن تتخلى عن جميع الأسرى في سجون العدو.

وقالت السرايا في بيان مقتضب مساء اليوم الثلاثاء، “إننا وبكل وضوح ودون أي مواربة، لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم”.

وحذرت العدو الصهيوني بقولها: “لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خياراتنا مفتوحة”.

ولفتت سرايا القدس إلى أن هذا الموقف يأتي أمام ما يتعرض له الأسرى الأبطال عامة وأسرى حركة الجهاد الإسلامي خاصة، من عدوان واضح وحملة تنكيل وتنقلات واسعة، نتيجة الهزة الكبرى التي تعرض لها العدو، بعد عملية انتزاع الحرية البطولية.