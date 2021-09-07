إعلان مُثير للسفارة الأمريكية في اليمن خاص بالبالغين من الشباب والفتيات “تفاصيل صادمة”

المشهد اليمني الأول

إعلان مُثير للسفارة الأمريكية في اليمن خاص بالبالغين من الشباب والفتيات

أثارت السفارة الأمريكية في اليمن، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ترويجها لما أسمته بالبيوت الإبراهيمية.

ونشرت السفارة الأمريكية، على موقعها الرسمي، تعريفًا عن نشاط جديد برعايتها، يهدف استقطاب الشباب البالغين من الجنسين، للعيش في منازل خاصة، من أجل التعارف على الأفكار والمعتقدات، بحسب تعبيرها.

وقالت السـفارة، في منشورها: “البيوت الابراهيمية: حيث يمنح الشباب البالغين من مختلف الاديان زمالة للعيش في منزل مدعوم للايجار للسعي لمعرفة المزيد عن المعتقدات الدينية لبعضهم البعض اثناء ذهابهم الى حياتهم اليومية”.

واعتبر ناشطون، ترويج السـفارة الأمريكية، لأفكار دخيلة على المجتمع، خطوة خطيرة تهدف ضرب قيمه وثوابته، تزامنًا مع انتشار مئات المنظمات العاملة في البلاد، والتي تكشف عن أهداف لا علاقة لها بالوضع الإنساني.