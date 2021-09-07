المشهد اليمني الأول

الإمارات تكشف عن رسـالة أمريكية صادمة قد تعجل بإنتصار الحوثيين في اليمن “تفاصيل صادمة للنظام السعودي”

كشف مسؤول إماراتي، الثلاثاء، عن رسالة امريكية جديدة لدول الخليج قد تنهي طموحهم في السيطرة على اليمن وتعجل بخروجهم من البلد الذي يقودون حرب وحصار عليه منذ 7 سنوات.

وافاد مستشار ولي عهد ابوظبي، عبدالخالق عبدالله، بان الرسالة الامريكية التي حملها سرا وزيرا الخارجية انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد اوستن، تفيد بان امريكا لن تدافع عن الخليج ولن تخوض معركة جديدة من اجل النفط العربي من الأن وصاعدا.

وكان بلينكن واوستن وصلا الدوحة في وقت سابق الاثنين في زيارة غير معلنة حيث اكتفيا باللقاء مع امير قطر وقصر المفاوضات حول ملف افغانستان.

واعتبر عبدالله الرسالة الامريكية تضع دول الخليج “امام مفترق طرق” في التكيف مع المرحلة الجديدة لما بعد امريكا.

وجاء الكشف عن الرسـالة عقب اتصالات مكثفة اجرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بامير قطر وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد على هامش زيارة اوستن وبلينكن للدوحة سرا.

وتعد أمريكا ابرز داعمين العدوان على اليمن والتي اعلنها السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة “عادل الجبير” من واشنطن في مارس 2015.