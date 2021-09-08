المشهد اليمني الأول

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، أن الحُكمَ القضائي ضد الخلية التي نفّذت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد، سيتم رفعُه قريباً، مطالباً السلطات القضائية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق بقية أعضاء خلايا الاغتيالات.

ونقل الحوثي في تغريدة على تويتر، عن رئيس مجلس القضاء أنه “سيتم رفعُ الحكم ضد قتلة الشهيد الرئيس صالح الصماد خلال يومين”.

وقال الحوثي: “ننتظر بفارغ الصبر تنفيذَ الحكم ضد القَتَلَةِ بإذن الله”، مُشيراً إلى أن القضاء اليمني يثبت مهنيته رغم ظروف العدوان.

وطالب عضو المجلس السياسي الأعلى السلطاتِ القضائيةَ بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد بقية المجرمين في قضايا الاغتيالات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكّنت خلال السنوات الماضية من ضبط العديد من الخلايا الإجرامية التابعة للعدوان والمتورطة بتنفيذ جرائم جسيمة ضد أبناء الشعب اليمني، منها الاغتيالات، ورفع الإحداثيات لطيران العدوان، والعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأجنبية.