المشهد اليمني الأول

ضربة قاضية لقوى العدوان في مأرب وهذه المناطق.. “للمرة الأولى منذ بدء الحرب”

تلقت قوات المرتزقة في مأرب ضربة موجعة وأليمة من صنعاء، تمثلت بإنشقاق مدير البرمجه بشركة إنماء للصرافه في مأرب وانضمامه الى صف الوطن ويحمل معه قاعدة بيانات قوات المسلحه والأمن التابعين لحكومة الفار هادي وقام بتسليمها لصنعاء.

يشار الى أن شركة إنماء هي من تصرف مرتبات قوات المرتزقة وتعتبر هذه فضيحه لما يسمى بـ الشرعيه التي تسلم بيانات مليشياتها لجهات مجهولة.

اتهامات لحزب الإصلاح

واتهمت أطراف موالية للعدوان حزب الإصلاح بخيانة فصائل المرتزقة وتسهيلهم وصول مدير قسم البرمجة في شركة انماء العالمية، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، قادماً من مأرب.

وأكدت مصادر موالية للعدوان أن المسؤول الأول عن قاعدة بيانات وكشوفات المرتبات، وصل إلى العاصمة صنعاء، وبحوزته سيرفر يحوي على قاعدة بيانات القوات العسكرية غير الموالية لحزب الإصلاح، إضافة إلى المقيدين في كشوفات الداخلية.

وبينت الأطراف الموالية للعدوان أن المرتزق “إبراهيم حيدان” وزير داخلية حكومة الفار هادي وجه بتحويل كشوفات الرواتب لجميع القوات العسكرية والأمنية واستلامها عبر شركة إنماء التابعة للمرتزق “أحمد العيسي” مستشار الفار هادي.

وشكلت الواقعة ضربة قاصمة لقوى العدوان، إذ باتت البيانات السرية التابعة لهم تحت رحمة القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، ومن شأنها تشكيل علامة فارقة على المسرح العملياتي.