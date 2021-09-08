المشهد اليمني الأول

قناة المسيرة تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتعلن الخبر المنتظر من قلب مأرب بالصوت والصورة

انفردت قناة المسيرة بجولةٍ ميدانية في مديرية رحبة أثناء تطبيعِ الأوضاع ِمع استمرار الدعواتِ لعودةِ النازحين إلى منازلِهم ومزارِعهم.

وعرضت شاشة قناة المسـيرة مشاهدة لجولة ميدانية في مديرية رحبة اثناء تأمينها وما جاورَها بمحافظة مأرب.

كما عرضت مشاهد لإستعادة أبطال الجيش واللجان الشعبية مع الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع أبناء القبائل لمديرية رحبة التي كان قد تسلل اليها مرتزقة العدوان في الأيام الماضية.

وذكرت المسيرة نقلاً عن مصدر عسكري وأمني خاص أن العملية تكللت بالنجاح في إستعادة مركز مديرية رحبة وتأمين المديرية بالكامل وما جاورها وتكبيد العدو خسائر فادحة

يشار الى أن القوات المسلحة اليمنية لم تصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة بشأن طبيعة العمليات العسكرية في مختلف جبهات مأرب.

رحبة في مأرب ..آمنة ومستقرة

هذا واطلع مدير أمن محافظة مأرب العميد علي معقل ومدير مديرية رحبة محمد حسين القردعي وقائد فرع الأمن المركزي العقيد أحمد محسن الحبشي اليوم، على الوضع الأمني بمديرية رحبة وسير العمل بإدارة أمن المديرية.

وخلال الزيارة، أشاد مدير أمن المحافظة بانتصارات أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية وأبناء قبائل مأرب في معركة تحرير المحافظة من قوى العدوان والمرتزقة.

ولفت إلى أهمية التحلي بالمزيد من اليقظة، ورفع الجاهزية، والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع.

ونوه العميد معقل بدور الأجهزة الأمنية في تأمين حياة وممتلكات المواطنين وإفشال مخططات العدوان وأدواته المتربصة بالأمن والإضرار بالسكينة العامة.