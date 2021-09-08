المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الأربعاء، 18 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة.

مصدر أمني أوضح أن طيران العدوان الغاشم شن 12 غارة جوية على مديرية صرواح و4 غارات جوية على مديريتي رحبة وجبل مراد في محافظة مأرب، كما شن طيران العدوان غارة جوية على منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة وغارة جوية على منطقة اللبنات في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 576 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها زحفان على الجبلية وحيس واستحداث تحصينات قتالية في الجاح.

وأضاف المصد أن من بين الخروق 8 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح والجبلية وتحليق 6 طائرات حربية على حيس والفازة والجبلية والجاح و34 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة وحيس والفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا.

وتابع المصدر أن خروق العدوان شملت،60 خرقا بقصف مدفعي لعدد 580 قذيفة و463 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان طـيران العدوان ق شن فجر اليوم 15 غارة جوية على جبل امان ومحيط مطار تعز بمديرية التعزية في محافظة تعز.

كما استشهد موطن وأصيب آخر بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.. بالإضافة لإصابة مواطن بنيران قوى العدوان في مديرية التحيتا بالحديدة.