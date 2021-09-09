المشهد اليمني الأول

أول تصريح رسمي لحكومة صنعاء عن أنتصارات مأرب وعملية تحرير مديرية رحبة

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، الأربعاء، أن تحرير مديرية رحبة بمأرب لم يغلق الباب أمام المبادرة المقدمة لحل الصراع في المحافظة.

وفي مداخلة هاتفية مع المسيرة أوضح الفريق الرويشان، أن تحرير مديرية رحبة رسالة توجهها القيادة السياسية والثورية في صنعاء للتأكيد على ما تضمنتها المبادرة بشأن قضية مارب بشكل عام.

وأشار إلى أنه بعد تطبيع الأوضاع في المديرية وما تشهده من أمن واستقرار هناك دعوة بعودة كل النازحين إلى قراهم.

وكانت شاشة قناة المسيرة قد عرضت مساء الأربعاء مشاهد لإستعادة أبطال الجيش واللجان الشعبية مع الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع أبناء القبائل لمديرية رحبة التي كان قد تسلل اليها مرتزقة العدوان في الأيام الماضية.

وفيما يتعلق بالتجسس البريطاني على الاتصالات اليمنية، أفاد الفريق الرويشان بأن التجسس أحد أهداف العدوان، لافتا إلى أنه عملية دائمة تقوم بها الدول الغربية وفقا لمصالحها.

وأكد أن شبكة الألياف الضوئية تعرضت أكثر من مرة للانقطاع بسبب محاولات العدوان التجسس عليه.

ونوه إلى أن كابل الألياف الضوئية يضمن للعدو عملية التجسس على الاتصالات وعلى شبكات الانترنت وعلى كل الخدمات بما فيها خدمات القطاع الخاص وخدمات المواطنين.

وبين أن الأجهزة الاستخبارية البريطانية ليس بجديد عليها هذا الأمر، مشيرا إلى أن الغارديان البريطانية نشرت في يونيو 2013 أنه أنشئ مكتب في بريطانيا ركز أساسا على التجسس على الألياف الضوئية.

كما أوضح أن مثل هذه الأعمال الغير مشروعة التي يتشارك فيها البريطانيون مع الأمريكيين لن توقف أو تعرقل الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية