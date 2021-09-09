الرئيسية أخبار وتقارير مباشر – أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الريال اليمني ليومنا هذا... السعار الصرف أخبار وتقاريرالمشهد الاقتصادي مباشر – أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الريال اليمني ليومنا هذا الخميس 9 سبتمبر 2021م 9 سبتمبر، 2021 152 المشهد اليمني الأول أسعار الصرف في صنعاء الدولار شراء 599.50 بيع 601.00 السعودي شراء 158.20 بيع 158.40 اسعار الصرف في عدن الدولار شراء 1086.00 بيع 1095.00 السعودي شراء 286.00 بيع 288.00 مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب إرتفاع جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الريال اليمني صباح اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021م أسعار الذهب والعملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت أسعار صرف العملات الأجنبية للريال اليمني بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة