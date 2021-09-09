المشهد اليمني الأول

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار

شراء 599.50
بيع 601.00

السعودي

شراء 158.20
بيع 158.40

اسعار الصرف في عدن

الدولار

شراء 1086.00
بيع 1095.00

السعودي

شراء 286.00
بيع 288.00

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