المشهد اليمني الأول

برعاية وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري دشنت هيئة التدريب والتأهيل في القوات المسلحة اليمنية اليوم الخميس 2021/09/09م، الأنشطة الرياضية بإشهار نادي شباب الثورة وإعادة إنتخاب الهيئة الإدارية للنادي.

وبحضور عدد من قيادات وزارة الدفاع، أقرت الجمعية العمومية في إجتماعها الثاني إعادة انتخاب مجلس الإدارة والهيئة الإدارية لنـادي شباب الثورة الرياضي على النحو التالي:

عبدالمجيد أحمد سبحان الرمام رئيساَ لمجلس الإدارة، ويحيى محمد عبدالله شرف الدين نائباً لرئيس المجلس، ومحمد قائد الحميري أميناً عاماً مساعداً، وسفير ناصر علي ناصر زايد أميناً عاماً مساعداً، وفؤاد محمد أحمد حميد القانص مشرفاً ثقافياً.

وقد تم التصويت بالتزكية من قبل الجمعية العمومية والتوقيع من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمنتخبين.