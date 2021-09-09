المشهد اليمني الأول

سير أبناء قبيلة بني حشيش اليوم الخميس ، القافلة الثانية من الأعناب استمرارا لقوافل الكرم والعطاء ودعماً للمرابطين في جبهات العزة والشرف من أبطال الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية وبالتزامن مع تنفيذ عملية توازن الردع السابعة.

وخلال تسيير القافلة التي ضمت المئات من سلال العنب، جدد أبناء بني حشيش التأكيد على مواصلة رفد الجبهات بالرجال والأموال ..مؤكدين تأييدهم ومباركتهم لعملية توازن الردع السابعة التي استهدفت العمق السعودي..

واعتبر المشاركون في القـافلة أن ما يقدمونه من دعم للمجاهدين في الجبهات يعتبر قليل في حق من يقدمون أرواحهم في سبيل الله والدفاع عن الدين والكرامة.

حضر تسيير القـافلة عضو مجلس الشورى فضل مانع، ومسؤول المكتب الاشرافي بالمديرية وليد العركدة، وعدد من وجهاء ومشائخ بني حشيش.