المشهد اليمني الأول

كشف تقرير صدر حديثاً عن منظمة « Airwars» ومقرها بريطانيا ، أن أمريكا قتلت ما يصل إلى 48000 مدني في السنوات العشرين الماضية بالضربات الجوية التي شنتها بذريعة الإرهاب.

ووفقًا لتحقيقات Airwars التي تلقي الضوء على الكلفة البشرية لما يسمى بـ “الحرب على الإرهاب” التي قادتها واشنطن حول الجرائم التي ارتكبتها أمريكا منذ عام 2001 بذريعة مكافحة الإرهاب ، فإن الجيش الأمريكي نفذ ما يقرب من 100 ألف غارة جوية منذ عام 2001 قتل خلالها 22 ألفاً و679 مدنياً، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا العدد أكبر بكثير وأن يصل إلى 48 ألفاً و308.

وبعد نشر النتائج التي توصلت إليها المنظمة قبل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر / أيلول ، خلصت مجموعة المراقبة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، إلى مقتل ما لا يقل عن 22679 شخصاً ، وربما ما يصل إلى 48308 مدنيين ، في الضربات الجوية الأمريكية بين عامي 2001 و2020.

وباستخدام مصادر محلية وبيانات عسكرية أمريكية رسمية ، خلصت Airwars إلى أنه في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر / أيلول ، نفذت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 91340 غارة جوية عبر سبع مناطق صراع رئيسية.

وقالت المنظمة: نفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية في: العراق وسوريا وأفغانستان والصومال واليمن وباكستان وليبيا. وكان أكبر عدد من الضحايا في العراق وسوريا. قُتل ما بين 11474 و 24136 مدنياً في العراق من عام 2001 إلى عام 2020 ، بينما قُتل في سوريا ما يصل إلى 15573 مدنيًا في الضربات الجوية الأمريكية.

في أفغانستان ، وجدت Airwars أن ما يصل إلى 6799 مدنيا قُتلوا ، بينما في اليمن هذا الرقم هو 412 ، في الصومال 333 ، في باكستان 969 وفي ليبيا 86 ، و“على مدى السنوات العشرين الماضية ، كان من الممكن أن يُغفر الأشخاص الذين يعيشون في واشنطن أو نيويورك لأنهم نسوا أن بلادهم كانت في حالة حرب.

ويقول جو دايك ، كبير المحققين في Airwars ، لموقع Middle East Eye ، وسواء كانت ضربة بطائرة بدون طيار في قرية يمنية أو قاعدة عسكرية في ريف أفغانستان ، غالبًا ما شعرت بأن الأمر بعيد المنال – تقريبًا عالم آخر – لكن هذا ليس ما يشعر به الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في تلك الصراعات».

“هذه ليست كل بيانات Airwars – في الواقع ، لقد اعتمدنا على عمل العديد من منظمات مراقبة الصراع الأخرى – ولكن من خلال الجمع بينها كنا نأمل في تحديد الخسائر البشرية الحقيقية لمدة 20 عامًا من” الحروب الأبدية “.

بالإضافة إلى البيانات العسكرية الأمريكية وغيرها من البيانات المنتجة دوليًا ، تم استخدام مجموعة من المصادر المحلية لتحديد عدد الضحايا المدنيين ، وهو ما يفسر التباين في الأرقام – عندما تشير المصادر إلى أعداد مختلفة من القتلى ، تسجل منظمات المراقبة الحد الأدنى والحد الأقصى للتقديرات. .

وتشمل الأرقام المدنيين الذين قُتلوا كنتيجة مباشرة للغارات الجوية الأمريكية ، وليس أولئك الذين قتلوا في أشكال القتال الأخرى أو الضربات الجوية التي نفذها حلفاء الولايات المتحدة.

ذريعة الحرب على داعش

في الحملات على داعش في العراق وسوريا ، أقر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويدَّعي أنه يحارب الإرهاب بقتل 1417 مدنيًا ، وهو أقل بكثير من تقديرات مؤسسة Airwars نفسها التي لا تقل عن 8300.

وفي عام 2016 ، اعترفت أمريكا بقتل ما بين 64 و 116 مدنيا في ليبيا وباكستان والصومال واليمن في عمليات مكافحة الإرهاب بين عامي 2009 و 2015.

كما كان العام 2017 من أكثر الأعوام دموية عندما قُتل ما لا يقل عن 4931 مدنياً وكانت الأغلبية العظمى منهم نتيجة الغارات التي شنها ما يسمى (التحالف الدولي) الذي تقوده أمريكا على سورية والعراق بزعم مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي.

ومنذ إنشائه من قبل واشنطن في أغسطس عام 2014 خارج إطار الأمم المتحدة اعتدى طيران ما يسمى (التحالف الدولي) مئات المرات على القرى والمدن والبلدات في دير الزور والرقة والحسكة وأريافها ما أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى تدمير الجسور على نهر الفرات والمنازل والممتلكات والبنى التحتية والمرافق الحيوية فيها كما ارتكب هذا التحالف انتهاكات واعتداءات واسعة بحق السوريين.

وينشر (التحالف) المارق على الشرعية الدولية كل فترة بياناته الخاصة حول عدد ضحايا عدوانه على سورية والعراق فيما يؤكد مراقبون أن الأرقام التي ينشرها هذا التحالف تجافي الحقيقة وتقلل بشكل كبير من أعداد الضحايا.

وأكدت منظمة بحث قضايا الديمقراطية الحقوقية الروسية في فبراير الماضي أن (التحالف الدولي) ارتكب جرائم وحشية وانتهاكات واسعة ضد المواطنين السوريين، كما عرضت المنظمة صوراً ومقاطع فيديو موثقة تظهر العديد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها التحالف على مدى السنوات الماضية بحق السوريين والعديد من صور الضحايا والجرحى وبينهم نساء وأطفال.

ذريعة “الحرب على الإرهاب”

تأتي النتائج التي نشرتها المنظمة في الوقت الذي يقيم فيه العالم تأثير “الحرب الأمريكية على الإرهاب” ، التي بدأت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر ، التي يؤكد محققون تورط المخابرات الأمريكية في افتعالها.

وردًا على ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر ، شن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حربًا قال إنها “لن تنتهي حتى يتم العثور على كل جماعة إرهابية ذات نفوذ عالمي وإيقافها وهزيمتها”. أصبحت هذه الحملة تُعرف باسم “الحرب على الإرهاب” ، أو “حروب أمريكا إلى الأبد”. قال بوش في ذلك الوقت ، “على الأمريكيين ألا يتوقعوا معركة واحدة ، بل حملة طويلة على عكس ما شهدناه من قبل”.

امتدت هذه الحرب إلى الكرة الأرضية وغيرت وجه الشرق الأوسط. بالإضافة إلى الغزو الشامل للعراق وأفغانستان ، أطلقت الولايات المتحدة حملات طائرات بدون طيار وضربات جوية ضد الجماعات المسلحة في الصومال واليمن وباكستان وليبيا.

وجد برنامج تكلفة الحرب بجامعة براون أن أكثر من 387 ألف مدني قتلوا نتيجة القتال في حروب ما بعد 11 سبتمبر. يبلغ عدد لاجئي الحرب والمشردين 38 مليونا ، تقوم أمريكا بأنشطة لمكافحة الإرهاب في 85 دولة.