تكثّـفُ الولاياتُ المتحدة مشاريعها الاستقطابية الموجَّهةَ ضد الشباب اليمني، في إطار الحرب الناعمة المنظَّمة لاستهداف الهُـوِيَّة الوطنية والدينية للشعب اليمني، وتدجين الكوادر الشابة لخدمة المشروع الأمريكي في البلد.

وتعتبر السفارة الأمريكية في اليمنِ أبرزَ الواجهات التي تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ هذا النشاط العدائي، حَيثُ تقوم بتنظيم برامج ونشاطات تستهدف الشباب وتنطوي على أجندة استقطابية واضحة، ترقى إلى مستوى التجنيد.

من تلك المشاريع والنشاطات، البرنامج الذي أعلن عنه حساب السفارة الأمريكية في اليمن هذا الأسبوع، على تويتر، تحت عنوان “البيت الإبراهيمي” وهو برنامج يحصل فيه شبان من ديانات مختلفة على منحة زمالة للإقامة معاً في منزل مدعوم الإيجار، بغية السعي لمعرفة المزيد عن المعتقدات الدينية لبعضهم البعض أثناء ممارسة حياتهم اليومية”.

Abrahamic Houses: where young adults of different faiths are given a fellowship to live in a rent-subsidized home to strive to learn more about each other’s religious faiths while they go about their daily lives.https://t.co/VagH5KU46S

