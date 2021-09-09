المشهد اليمني الأول

إستراتيجية جديدة لقوات الجيش واللجان الشعبية تمثلت بإختراق مواقع المرتزقة وصولاً الى عمق أراضي سيطرة العدوان ومرتزقته في مأرب.

حيث أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب اليوم الخميس بتعرض رتل عسكري تابع لتحالف العدوان، لهجوم عنيف في مناطق سيطرة مرتزقته قرب مدينة مأرب ما يشير إلى اختراقات جديدة لقوات صنعاء.

مصادر قبلية لفتت الى أن مسلحين يعتقد أنهم من منتسبي قوات الجيش واللجان الشعبية نصبوا كمين لرتل يضم ضباط وجنود واليات سعودية بينما كان يمر بالقرب من منطقة القرون الواقعة بين معسكر الرويك وغوبريان، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات السعودية.

استراتيجية جديدة

وتشير العملية إلى بدء قوات صنعاء استراتيجية جديدة مع اقتراب المواجهات من اطراف المدينة، وتلك الاستراتيجية كما يبدو تعتمد أسلوب الهجمات النوعية وبما يحول دون سقوط مدنيين، كما أن من شأن هذه الاستراتيجية تغيير وضع المعارك على تخوم المدينة مع استمرار تحالف العدوان ومرتزقته بانتهاج سياسة الأرض المحروقة في محاولة لعرقلة تقدم صنـعاء صوب مركز المدينة.