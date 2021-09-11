المشهد اليمني الأول

على خليفة اقدام مرتزقة العدوان تصفية المواطن اليمني عبد الملك السنباني الذي يحمل الجنسية الامريكية ونهب ما بحوزته من اموال بعد غربه ثمان سنوات قضاها خارج وطنه، تحظرت الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الامريكية لاكبر فعالية ووقفه احتجاجية ستشهدها كل المدن الامريكية.

حيث لاقت هذه الجريمة الشنعاء ردود فعل قوية من المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية وقادة الاحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني والنشطاء والسياسين والحقوقين والمحاميين الدولين استنكرو الجريمة المروعه

ونشرت الجريمة على كل مواقع التواصل والمواقع والوكالات الدولية الاخبارية وهدد نشطاء من ابناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الامريكية بالتصعيد ضد قوى تحالف العدوان والادارة الامريكية التي تقود الحرب العسكرية على اقدم حضارة في الكوكب اليمن اصل العرب ومنبع الحضارة منذ سبع سنوات .

ومن المتوقع في الوقفة الاحتجاجية والمسيرات التي سوف تجوب المدن الامريكية رافعين الشعارات والاعلام وصورة الشهيد سوف تشكل ضغط لدى الادارة الامريكية لوقف العدوان العالمي على اليمن ورفع الحصار على اليمن برا وبحرا وجوا وسوف يطالب المحتجين بسرعة محاكمة قادة دول العدوان مجرمي حرب وملاحقتهم امام المحاكم الدولية.