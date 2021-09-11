المشهد اليمني الأول

على خلفية الجرئمة البشعة التي ارتكبتها عصابات الإجرام التابعة لما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي بحق المغترب اليمني العائد من أمريكا “عبدالملك السنباني” قال بيان صادر عن قبيلة عنس بمحافظة ذمار إن تحالف العدوان حول اليمن الى عصابات مسلحة تواصل ارتكاب شتى أنواع الجرائم بالملابس العسكرية وسيارات الجيش والأسلحة واستخدامها في إرهاب المواطنين والتقطع لهم وتكتيفهم وتقييدهم ثم القيام بتعذيبهم ثم قتلهم وسرقة أموالهم وهذه هي آخر جريمة نفذوها بحق الشاب العائد الى وطنه عبدالملك السنباني وكل ذلك تحت مرأى ومسمع شرعية الفار هادي ومرى ومسمع العالم أجمع.

وأضاف البيان: إن كل تلك الجرائم الوحشية والغير مشروعة هي بتخطيط دول العدوان والشرعية.

وأكد بيان قبيلة عنس أن كل الخيارات مفتوحة وسيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية على ضوء ما يستجد.