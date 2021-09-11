المشهد اليمني الأول

أظهرت خارطة عسكرية نشرها الإعلام الحربي اليوم سيطرة مجاهدي الجيش واللجان الشعبية على مديريتي ماهلية والرحبة بمساحة تقدر بحوالي 1200 كم مربع في مأرب .

وأعلنت القوات المسلحة في إيجاز صحفي أنه “بعون الله” تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، من تحرير مديريتي ماهلية والرحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين.

وأوضح العميد يحيى سريع في الإيجاز الصحفي تفاصيل العملية العسكرية التي تم خلالها تحرير مديرية الرحبة في مأرب.. والتي نتج عنها: وقوع 151 من مرتزقة تحالف العدوان ما بين قتيل ومصاب، إضافة إلى وقوع عدد آخر من الأسرى، وتحرير مساحة إجمالية من المديريتين تقدر بحوالي 1200 كم مربع.