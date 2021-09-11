المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم السبت، مشاهد من عملية تطهير مديريتي ماهلية ومأرب في محافظة مأرب ضمن المرحلة الثالثة من عملية ” النصر المبين”

وتضمنت المشاهد عمليات الرصد والاستطلاع لمواقع العدو وعمليات التمشيط للمواقع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما تضمنت المشاهد عمليات الاقتحام البطولية للجيش واللجان الشعبية والاستبسال في التقدم صوب مواقع العدو وتطهيرها وقتل وجرح وأسر حاميتها وتدمير الآليات العسكرية للعدو واغتنام كميات من الأسلحة والعتاد.

وقد بدأ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية التحرك من عدة مسارات بمشاركة من أبناء مأرب الأحرار والشرفاء بشن العملية العسكرية لتحرير وتطهير مديريات رحبة، وماهلية.. وفق الخطة العملياتية التي أعدت في وقت سابق وبعد ساعات فقط من بدء العملية حققت قواتنا تقدماً كبيراً باتجاه مركز مديرية الرحبة.

واحتوت المشاهد توثيقا لبعض أسرى العدو وجثث قتلاه وبعض الوثائق التي تركها المرتزقة بعد فرارهم.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة قد كشف تفاصيل عملية تطهير مديريتي رحبة وماهلية والتي تم خلالها قتل وجرح 151 من مرتزقة تحالف العدوان إضافة إلى وقوع عدد آخر من الأسرى، وتحرير مساحة إجمالية من المديريتين تقدر بحوالي 1200 كم مربع.