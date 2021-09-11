المشهد اليمني الأول

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ بسام السعدي، اليوم السبت، العدو الصهيوني من التعرض بالأذى للأسرى الأربعة الذين أعاد اعتقالهم، أو لبقية أفراد مجموعاتهم الذين لا زالوا أحراراً، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني “كله مستنفر لحمايتهم”.

وقال القيادي السعدي، في كلمة له من داخل منزل الأسير زكريا الزبيدي في جنين، اليوم السبت: شعبنا لن يترك المحررين ولا الأسرى وحدهم، وسيعمل على حمايتهم بكل ما يملك”.

وأضاف: نحذر العدو الاسرائيلي من المساس بهم أو أذيتهم، لأن شعبنا مستنفر دعما لقضية الأسرى بشكل عام”، مبينا أن قضية انتزاع الحرية لفتت أنظار الشعب الفلسطيني كله والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم لما يعانيه أسرانا في سجون الاحتلال.

وحذر القيادي السعدي، العدو الاسرائيلي من القيام بأي عمل يستفز الشعب الفلسطيني لأن كل الوطن الفلسطيني “مرجل يغلي”.