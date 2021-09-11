المشهد اليمني الأول

صدر بيان هام عن قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم السبت بتاريخ 4 صفر 1443هـ الموافق 2021/09/11م، مباركةً للإنتصارات الميدانية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وأخرها عملية تطهير مديريتي ماهلية ورحبة بمحافظة مأرب.

وأكد بيان السلطة المحلية أن الانتصارات الميدانية التي تحققت في تحرير أغلب مديريات مأرب من دنس الاحتلال ومرتزقته تعد انتصار تاريخي ومكسب كبير لأبناء مأرب أولاً وكافة أبناء الشعب اليمني.

وأشارت السلطة المحلية في بيانها الى الجهود التي تبذلها بالمحافظة لتطبيع الأوضاع في المديريات المحررة وتوفير الخدمات واعادة النازحين لمناطقهم وتأمين الممتلكات العامة والخاصة رغم استمرار القصف على القرى والمناطق المأهولة بالسكان.

وثمنت السلطةالمحلية التضحيات الكبيرة التي يقدمها ابطال الجيش واللجان الشعبية وأمن وقبائل مأرب الأبية في معركة تحرير المحافظة من دنس الاحتلال ومرتزقته، مؤكدةً ان هذه التضحيات سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

وأهابت قيادة السلطة المحلية بأرب بقبائل مأرب وكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة الفاعلة في معركة التحرير والاستقلال واستكمال ما تبقى من المحافظة وكامل تراب الوطن.

وجددت العهد للقيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد يحفظه الله باسم جميع الاحرار والشرفاء من قبائل مأرب بمواصلة المشوار الجهادي وان تظل في مقدمة الصفوف في التصدي للعدوان وتحرير كامل مناطق المحافظة وطرد الغزاة والمحتلين من جميع الاراضي اليمنية.

بيان السلطة المحلية بمأرب