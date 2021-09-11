المشهد اليمني الأول

صدر اليوم قرار رئاسي بتعيين عضو في مجلس الشورى.

وقضى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (57) لسنة 2021م بتعيين حسين حميد حمود العزي، عضوا في مجلس الشورى .

وكان حسين العزي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني

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