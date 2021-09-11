الرئيسية أخبار وتقارير تعرف على المنصب الجديد لنائب وزير الخارجية حسين العزي نائب وزير الخارجية العزي يلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن أخبار وتقارير تعرف على المنصب الجديد لنائب وزير الخارجية حسين العزي 11 سبتمبر، 2021 344 المشهد اليمني الأولصدر اليوم قرار رئاسي بتعيين عضو في مجلس الشورى. وقضى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (57) لسنة 2021م بتعيين حسين حميد حمود العزي، عضوا في مجلس الشورى . وكان حسين العزي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب محمد علي الحوثي ناصحاً مرتزقة مأرب: فراركم تحصدون به الشفاعة والسلامة حسين العزي تعليقاً على هجوم العند: تلك خطوة صغيرة مما تحويه المخططات المرعبة لتنظيم الإخوان والفوضى لاشك قادمة ولاية يوم الغدير.. تساؤلات وإجابات وتوضيحات عن ولاية الإمام علي وعن شخصه وشخصيته المحرفة والمغيبة بمشاركة أدباء ومفكرين مسيحيين