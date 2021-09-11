المشهد اليمني الأول

تتوالى فضائح العدوان الأمريكي على الشعب اليمني يوما بعد آخر، وفي جديدها عثر ابطال الجيش واللجان الشعبية أثناء تحرير مديريتي ماهلية ورحبة ضمن عملية النصر المبين المرحلة الثالثة، على كميات كبيرة من الأسلحة قدمتها ما تسمى “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” إلى مرتزقة العدوان والعناصر التكفيرية في جبهات محافظة مأرب.

ووثقت مشاهد بثها الإعلام الحربي اليوم، صورا للأسلحة الأمريكية تحمل شعار ما يسمى “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، وذلك خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أسفرت عن تحرير مديريتي ماهلية ورحبة بمحافظة مأرب.

وليست هذه المرة الأولى التي ينكشف فيها الدور الرئيسي لأمريكا في العـدوان الغاشم على اليمن، إذ سبق أن تناولته العديد من وكالات الأنباء الدولية بالوثائق الدور العـدواني لأمريكا في اليمن، كما كشفت القوات المسلحة عن كميات كبيرة من هذه الأسلحة في محافظة البيضاء وعليها شعار الوكالة كما تم العثور على أسلحة مماثله عليها شعار الوكالة في مناطق وجبهات أخرى.