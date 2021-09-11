المشهد اليمني الأول

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنّ “إعادة اعتقال بعض أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف ولا يزيد شعبنا إلاّ فخرًا بصلابة وشجاعة أسراه”، ولفتت إلى أنه “إذا كان أبطال نفق الحرية قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض وسيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم”.

وشدد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، على أنّ “أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس وقرار قيادة القسام بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلاّ بتحرير هؤلاء الأبطال”.

وأضاف “نشدّ على أيدي أسرانا الميامين في انتفاضتهم المشرفة ونقول لهم نحن معكم ولن نتخلى عنكم ولن نسمح للعدو بأن يستفرد بكم”.

وتابع “إننا في كتائب القسـام والمقاومة الفلسطينية وأمام تهديدات العدو لأهلنا ومقاومينا في الضفة المحتلة وفي جنين القسام ومخيمها الصامد المرابط مخيم الثورة والبطولة، نؤكد بان مخيم جنين وثواره وأبطاله ليسوا وحدهم، ولن نسمح للعدو بالتغول على أهلنا وثوارنا في المخيم، وسنقوم بواجبنا الديني والوطني تجاههم”.