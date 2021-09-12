المشهد اليمني الأول

اعترفت السعودية بمصرع قائد رفيع في قواتها المتمركزة قرب حدودها الجنوبية مع اليمن حيث تشن عدوانا منذ نحو 7 سنوات .

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن قائـد القوة 1501 في القوات المشتركة بمنفذ الخضراء في منطقة نجران العميد الركن سليمان الحويطي، المكنى (أبو فيصل) لقي مصرعه دون الإشارة إلى الملابسات ما يؤكد سقوطه في المواجهات التي تشهدها نجران .

ونادراً ما تعلن السعودية عن خسائرها في عدوانها على اليمن.

يشار الى ان القيادي الحويطي تولى منصب قائد قوات تحالف العدوان في محافظة الجوف العام قبل الماضي .

وتشهد جبهات جنوبي السعودية مواجهات عنيفة بين الجيش السعودي ومرتزقة موالية له، وقوات الجيش واللجان الشعبية، وسط تقدم صنعاء وسيطرتها على مواقع إستراتيجية في العمق السعودي .