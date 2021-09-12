المشهد اليمني الأول

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحوفات مرتزقة العدوان جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة

ووزع الإعلام الحربي اليوم الأحد مشاهد صد أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحوفات قوى العدوان جنوبي حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط عن 309 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال الـ 24الساعة الماضية بينها محاولة تسلل قرب شارع الخمسين واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 9 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والجبلية والتحيتا و الجاح

وأضاف المصدر: تحليق 21 طائرة تجسسية في اجواء الفازة وحيس والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا

اولفت المصدر الى أن من بين الخروق 34 خرق بقصف صاروخي و مدفعي لعدد 350 صاروخ و قذيفة و 236 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة

وكان مرتزقة العدوان قد شنوا يوم أمس الماضي زحوفات واسعة على قرية الحيمة والمزارع جنوب الجبلية استمر الزحف 3 ساعات.

يشار الى ان قوى العدوان صعدت من خروقاتها بمحافظة الحديدة خلال الايام القليلة الماضية في خرق واضح لاتفاق السويد.