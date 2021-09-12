المشهد اليمني الأول

التقى فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد عبد الله ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد.

ناقش اللقاء، آليات التنسيق بين المنظومة الرقابية لمكافحة الفساد، وتدشين مرحلة جديدة من التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل قيادتها الجديدة.

وتطرق اللقاء، إلى ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بتعديل المنظومة القانونية لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وسد الثغرات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد وتطوير التشريعات واللوائح لتحقيق دورها المنشود.

وأكد الرئيس المشاط، ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإيجاد رؤية موحدة لمكافحة الفساد بالتنسيق بين أجهزة المنظومة الرقابية.

وأشار إلى أهمية تطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد بما يسهم في الحد من الفساد.

وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى، على أهمية توحيد جهود الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة على الاقتصاد الوطني، سيما في ظل استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية لتحالف العدوان على اليمن.