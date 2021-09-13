المشهد اليمني الأول

نظم العشرات من أبناء الجالية اليمنية في عدد من الولايات الأمريكية مسيرات واسعة تنديدا بمقتل الشاب عبدالله السنباني و مطالبة المسؤولين بتسليم قتلته للعدالة والقصاص منهم.

وسار اليمنيون في عدد من شوارع ولايتي نيويورك وميشيجن تنددا بمقتل السنباني الذي قتل على يد أفراد ينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي فور وصوله إلى مطار عدن.

وقالت نائبة ميشغن بمجلس الكنغرس رشيدة طليب خلال المسيرة: إن وظيفتكم ومسؤوليتكم هي الاستمرار في التنظيم والاحتجاج والمسيرات والمطالبة بأن يفعل رئيسكم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شيئًا لإنهاء الظلم والقتل في اليمن.

كما شهدت المسيرة مطالبات بفتح مطار صنعاء الدولي و رفع الحصار البري والبحري والجوي عن اليمنيين.