المشهد اليمني الأول

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن التحقيقات لدى مصلحة السجون الاسرائيلية وجهاز الأمن العام (االشاباك)، أشارت إلى أن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع عبر “نفق الحرية”، لم يتلقوا مساعدة، مضيفةً أن النفق استمر حفره أكثر من 6 شهور.

وأعاد الاحتلال اعتقال زكريا زبيدي ومحمود عارضة ومحمد عارضة ويعقوب قادري، بعد انتزاعهم حريتهم من سجن جلبوع، فيما لا يزال أسيران أحرارًا وتجري عمليات بحث عنهما.

من جهتها، قالت القناة السابعة العبرية، إن الأسرى الأربعة لا يعرفون مكان الأسيرين الآخرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، في وقت رجّح مسؤول إسرائيلي كبير دخول أحدهما إلى الضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت القناة، أن التحقيقات مع المعتقلين الأربعة تشير إلى انفصالهم، وانقطاع الاتصال بينهم عقب تمكّنهم من تحرير أنفسهم.

وأشارت إلى أنه لم يكن لدى الأسرى الستة أي وسيلة للتواصل فيما بينهم.