المشهد اليمني الأول

تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع ( WING LOONG 2 ) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بمحافظة صعدة.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع ( WING LOONG 2 ) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بمحافظة صعدة.

ولفت العميد سريع أن عملية إسقاط الطـائرة تمت بسلاح مناسب مغرب يومنا هذا، وتم توثيق العملية بعدسة الحربي.