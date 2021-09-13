مواصفات الطائرة التجسسية والمقاتلة WING LOONG 2 صينية الصنع والتي تم اسقاطها اليوم في سماء كتاف صعدة

المشهد اليمني الأول
أنفو جرافيك – مواصفات الطائرة التجسسية والمقاتلة WING LOONG 2 صينية الصنع والتي تم اسقاطها بصاروخ أرض جو في سماء منطقة كتاف بمحافظة صعدة
واليكم المواصفات
طائرة وينغ لونغ 2 الصينية (بدون طيار)
بطاقة التعريف بالطائرة :-
الاسم : طائرة وينغ لونغ 2 – WING LOONG 2
النوع : طائرة بدون طيار
بلد المنشأ : الصين
الدول المستخدمه للطائرة : الصين و المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر
وزن الإقلاع : 4،200 كجم
السرعة : 370 كم / ساعة ، ساعات التحليق = 20 ساعة
أبعاد الطائرة :- الطول : 11.0 م , طول جناحيها : 20.5 م , الإرتفاع : 4.1 م
تستطيع حمل 12 قنبلة او صاروخ موجه بالليزر
ارتفاع التحليق = 9 كم ، حمولة الطائرة = 480 كم ، تكلفة الطائرة = 2 مليون دولار أمريكي
نبذه عامه :-
تعد طائرة وينغ لونغ 2 نسخة محسنة من طائرة وينغ لونغ 1 (وهي طائرة بدون طيار) في الفئة المتوسطة ويعني أنها متوسطة الارتفاع و طويلة التحمل .
تم تصميمها وتصنيعها في الصين من قبل شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC).
كشفت الشركة النقاب عن الطائرة وينغ لونغ 2 في معرض إكسبو للطيران في بكين في سبتمبر 2015 وتم تقديم نموذج أولي للطائرة لونغ 2 لأول مرة للجمهور خلال معرض “Airshow China” ، الذي عقد في مدينة زوهاي الصينية من 1 إلى 6 نوفمبر 2016 .