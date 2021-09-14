المشهد اليمني الأول

أسعار الصرف في صنعاء :

الدولار الامريكي

شراء = 600

البيع = 604

الريال السعودي

شراء= 158

البيع = 158.5

أسعار الصرف في محافظة عدن :

الـدولار

الشراء = 1099

البيع= 1103

السعودي

الشراء= 289

البيع = 390

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