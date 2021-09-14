الرئيسية أخبار وتقارير سعر صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني – الثلاثاء 14-09-2021 السعار الصرف الدولار أخبار وتقاريرالمشهد الاقتصادي سعر صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني – الثلاثاء 14-09-2021 14 سبتمبر، 2021 101 المشهد اليمني الأولأسعار الصرف في صنعاء : الدولار الامريكي شراء = 600 البيع = 604 الريال السعودي شراء= 158 البيع = 158.5 أسعار الصرف في محافظة عدن : الـدولار الشراء = 1099 البيع= 1103 السعودي الشراء= 289 البيع = 390 مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب إرتفاع جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الريال اليمني – الأحد 12 سبتمبر 2021م مباشر – أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الريال اليمني ليومنا هذا الخميس 9 سبتمبر 2021م إرتفاع جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الريال اليمني صباح اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021م