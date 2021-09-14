المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي عصر اليوم الثلاثاء ، مشاهد حرارية لإسقاط الطائرة التجسسية المقاتلة ” WING LOONG 2 ” صينية الصنع بصاروخ أرض- جو في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع ، أعلن أمس الاثنين عن إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجوي السعودي في صعدة.

مؤكداً أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع “WING LOONG 2 ” صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بمحافظة صعدة.

ولفت سريع إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب .وتم توثيق العملية بعدسة الحربي.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت في الشهر الماضي طائرة تجسس أمريكية نوع “سكان إيغل” أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.